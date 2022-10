Nachtelijke inbaak in café Den Travoo en brasserie sporthal Bart Swings

Omstreeks 2 uur ‘s nachts werd een politiepatrouille van de politiezone HerKo (Herent/Kortenberg) opgeroepen voor een inbraakmelding aan café Den Travoo, langs de Onze-Lieve-Vrouwstraat. Eenmaal aangekomen konden de agenten niemand meer aantreffen. Ongeveer twee uur later moesten agenten opnieuw uitrukken voor verdachte handelingen aan sportcentrum Bart Swings aan de Kouterstraat. Bij nazicht van de agenten kon een persoon op een naburige werf worden aangetroffen. De man had gestolen spullen bij zich en hij werd van zijn vrijheid beroofd. “Er is een raam uitgebroken langs de zijkant van het café en een laptop is gestolen”, bevestigt een tapper van café Den Travoo. Aan een deur van de sporthal is ook braakschade, al zou de dader niet langs daar zijn binnen geraakt. Toch werden in de aanpalende brasserie Bar Swings een kassa en enkele tablets ontvreemd. Aangezien het om gerechtelijke feiten gaat, werd het parket in Leuven in kennis gesteld.