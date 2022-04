Na twee jaar eindelijk opnieuw zeepkistenrace in Winksele

Herent Nog even wachten op officiële opening, maar hondenlos­loop­wei­de kan al veilig worden gebruikt

Wel of niet? Er heeft al heel wat inkt gevloeid over de hondenlosloopweide in Herent. Op de officiële opening is het nog heel even wachten, maar schepen van Leefmilieu Jan Schelstraete (Open Vld) geeft alvast zijn zegen voor gebruik. Na een rondgang gisteren werd de losloopweide veilig bevonden.

25 maart