Moeilijke doorgang op E314 richting Leuven door ongeval ter hoogte van Herent

LEUVEN Verdachte drievoudi­ge moord mag (nog) niet naar huis met enkelband: parket tekent beroep aan

De hoofdverdachte van de drievoudige moord in de Zavelstraat in Kessel-Lo mag van de raadkamer in Leuven zijn voorhechtenis thuis uitzitten met een enkelband. Het parket tekende beroep aan tegen die beslissing, waardoor de kamer van inbeschuldigingstelling in Brussel zal moeten oordelen of L.V.S. (23) in de cel moet blijven.

16 november