Minister fluit Herents bestuur terug over functiewijziging Blokweg: “Hier werd niet in het algemeen belang gehandeld, maar in dat van de ontwikkelaar.”

Leuven blijft dromen van 50 meter-bad aan Brabanthal: “Maar ook Kessel-Lo heeft nood aan nieuw zwembad”

Het Leuvense zwemwater beroert al enkele jaren de gemoederen want er is een structureel gebrek aan. De stad Leuven liet al meerdere ballonnetjes op over een zwembad van Olympische afmetingen maar concreet is dat project tot op heden nog niet geworden. Nu er opnieuw problemen zijn met het zwembad in Kessel-Lo steekt de discussie alweer de kop en de conclusie is duidelijk: ondanks de renovatie lijkt een nieuw zwembad nu echt aan de orde. Blijft de vraag: waar moet dat nieuwe zwemcomplex komen?