Minderjarige die ontsnapte via ventilatieraam uit politiekantoor in Herent is opgepakt

Leuven Drugsdea­ler uit Aarschot valt vrouwen lastig aan café

Zaterdagnacht kreeg de politie melding dat een man vrouwen zou lastig vallen aan café Place2b in de Brusselsestraat in Leuven. De dertiger bleek in het bezit te zijn van een aanzienlijke hoeveelheid drugs en cash geld.

27 december