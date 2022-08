Minderjarige die door smal raampje ontsnapte uit politiekantoor stond geseind voor inbraak en diefstal: zoektocht gaat verder

De minderjarige, met hoofdverblijfplaats in Antwerpen, werd dinsdag opgepakt door de politie in Brussel: hij stond geseind voor inbraak en diefstal in Herent. Omstreeks 20:15 uur werd hij verhoord door politie HerKo (Herent-Kortenberg) in het politiekantoor van Herent.

“De verdachte maakte gebruik van zijn recht om het verhoor te onderbreken en vroeg om een vertrouwelijk overleg met zijn advocaat die bij het verhoor aanwezig was”, vertelt persofficier Nick Gyselinck. “Om het vertrouwelijk karakter te garanderen moesten de politieambtenaren het verhoorlokaal verlaten en ging de deur van het lokaal dicht. De verdachte heeft dankbaar van deze situatie gebruik gemaakt om te kunnen ontsnappen via een klein ventilatieraam dat grenst aan het plafond. Hij moet bijzonder lenig geweest zijn: op bijna onverklaarbare wijze heeft hij zich tussen het raam kunnen wurmen, is tussen de panelen van de automatische zonnewering gekropen en heeft een sprong moeten doen van meer dan 5 meter om op de begane grond terecht te komen. De advocaat die aanwezig was in het lokaal is ons onmiddellijk komen verwittigen en we hebben meteen de achtervolging ingezet. We hadden hem bijna geklist, maar de verdachte is de sporen opgelopen aan het treinstation van Herent, wat de onmiddellijke achtervolging bemoeilijkt heeft. Er geleden immers strenge regels en procedures die moeten worden gevolgd alvorens je de sporen op kan.”