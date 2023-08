MIJN TUIN. De duizend cactussen van Sabine en Dirk: “Als de kleinkinderen op bezoek komen, houden we ons hart wel vast”

Hoeveel­heid afval in Leuven in dalende lijn: “En dat in een periode waarin online winkelen toenam met meer verpak­kings­af­val tot gevolg”

De Leuvenaars hebben in 2022 opmerkelijk minder huishoudelijk afval geproduceerd. In vergelijking met 2019 gaat het om liefst 2.849 ton, of ook 8% minder afval. “Vooral het restafval en het papier en karton zitten in dalende lijn”, zegt schepen van Stadsreiniging Thomas Van Oppens (Groen). Blijft de vraag: is de dalende trend ook merkbaar in de hoeveelheid zwerfvuilnis?