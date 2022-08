Meester Renaat (58) van basisschool De Kraal in Herent overleden

“Na een korte en oneerlijke strijd, is meester Renaat van ons heengegaan. Hij overleed zaterdag, thuis in het bijzijn van zijn familie. De juiste woorden vinden en schrijven, is moeilijk. Het verdriet overheerst in de Kraal. De herinneringen aan hoe hij was als gepassioneerde en gedreven leerkracht, zorgcoördinator, collega, vriend en persoon zijn om te koesteren”, klinkt het bij de school. Een laatste groet brengen kan vrijdag van 19 tot 19.30 uur in uitvaartcentrum Reweghs-Pipeleers in Tielt-Winge. Een dag later vindt de uitvaartplechtigheid plaats in de parochiekerk van Tielt-Winge vanaf 9 uur. Er is parking voorzien aan de Cosmo, Rillaarseweg 31 in Tielt-Winge.