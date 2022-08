Meadow Festival beleeft hete editie maar nu drukt nu op pauzeknop: “We hopen op opvolging in het organisatieteam”

Meadow Festival in Herent serveerde vrijdag en zaterdag twee dagen feest. Organisator vzw Onbekend pakte uit met twee podia voor lokaal talent en DJ’s en dat wist het talrijk opgekomen publiek wel te waarderen, al kon een moment van rust in de hangmatten er ook nog wel vanaf. Opmerkelijk gegeven: net zoals veel andere festivalorganisatoren koos vzw Onbekend ervoor om dit jaar zo ecologisch mogelijk te gaan wat onder meer resulteerde in eco-toiletten, herbruikbare bekers en zelfs draagbare asbakken. “We hebben twee mooie festivaldagen achter de rug”, vertelt mede-organisator Victor Larivière. “Op naar volgend jaar zou je dan denken maar we hebben besloten om even op de pauzeknop te duwen. Meadow Festival is ontstaan als een initiatief van een groep vrienden. We zijn ondertussen allemaal in een andere fase van ons leven en we hopen opvolging te vinden om het festival verder te organiseren in de toekomst.”