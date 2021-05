Man verkracht vrouw thuis terwijl haar kinderen liggen te slapen: Faroek doet oproep naar getuigen

HERENTEen vrouw uit Herent is thuis op 14 maart verkracht geweest door een man die ze járen geleden had leren kennen via een chatroom. Toen hij na al die tijd plots terug opdook aan haar deur, liet ze hem nietsvermoedend binnen. Van de man is enkel zijn naam geweten: T(h)omas. VTM-opsporingsprogramma ‘Faroek’ doet nu een oproep naar getuigen.

De 31-jarige alleenstaande moeder heeft die zondagavond net haar zoontje in bed gestoken, terwijl haar baby ligt te slapen in het park in de living. Het is buiten al donker wanneer er aangebeld wordt. De kale man met baard die aan haar deur staat, kent ze nog vanuit haar tienerjaren. Ze hadden elkaar ontmoet in een chatroom en enkele keren afgesproken. De twee verloren elkaar uiteindelijk uit het oog.

De vrouw herinnert zich alleen nog dat hij T(h)omas heet en uit het Limburgse afkomstig is. Ze doet die avond dan ook niet moeilijk als hij vraagt om even binnen te komen. Eerst gaat het gesprek nog over koetjes en kalfjes, maar dan wordt de sfeer grimmiger. T(h)omas probeert zijn arm om de vrouw te leggen en haar te kussen. Wanneer zij niet ingaat op zijn avances, verkracht hij haar in de zetel. Omdat haar baby enkele meters verder ligt te slapen en het slachtoffer vreest dat hij haar kinderen iets zou aandoen, laat ze hem begaan. De vrouw is verstijfd van angst en belt niet meteen de hulpdiensten. Het is pas op aanraden van haar omgeving dat ze aangifte doet van de feiten.

Na 19 uur

De politie HerKo (Herent-Kortenberg) tast voorlopig in het duister wat betreft de identiteit van de man en doet in het opsporingsprogramma ‘Faroek’ een oproep naar getuigen. Volgens het slachtoffer zijn de feiten die 14de maart van dit jaar na 19 uur gebeurd, aangezien het slachtoffer haar kinderen al te slapen had gelegd. Toen ze hem leerde kennen, woonde T(h)omas in het Limburgse, maar het is niet zeker of dit nu nog zo is. Toen de man aanbelde bij zijn slachtoffer, vertelde hij dat hij zijn auto geparkeerd had. Maar de vrouw heeft die wagen nooit daadwerkelijk gezien. Tien dagen later, op 23 maart, zou ze haar belager wel gekruist zijn in zijn auto in de Bijlokstraat in Herent. Toen reed de verdachte met een BMW, maar de politie benadrukt dat ze niet zeker zijn dat het om dezelfde persoon gaat. De bewakingscamera van een huis kon de man vaag op beeld vastleggen. Er wordt gevraagd dat de persoon in kwestie zich meldt. Zo kan de politie nagaan of ze die piste al dan niet kunnen uitsluiten.

Het slachtoffer meende op 23 maart 2021 haar belager te herkennen als chauffeur van een BMW die ze kruiste ter hoogte van de Bijlokstraat in Herent.

De verdachte zelf gaf tijdens het gesprek met zijn slachtoffer prijs dat hij een jaar in India heeft gewoond. Hij zou ook aan diepzeeduiken gedaan hebben en hij zou een liefhebber zijn van de natuur en wandelen. De verdachte, mét Limburgs accent, gaf ook te kennen dat hij graag een tatoeage zou laten zetten. De feiten vonden plaats om 21.49 uur. Op dat moment krijgt het slachtoffer telefoon, maar drukt haar belager het gesprek af.

Wie denkt een tip te hebben voor de politie of meent de verdachte te herkennen, mag contact opnemen met de politie via 0800/30.300 of via opsporingen@police.belgium.eu.

De uitzending van ‘Faroek’ wordt vanavond omstreeks 23.15 uur uitgezonden op VTM.

De politie is op zoek naar T(h)omas. Hij zou op 14 maart een vrouw uit Herent verkracht hebben. Faroek doet vanavond een oproep naar getuigen.