Man die levenloos aangetroffen werd in maisveld in Herent is geen slachtoffer van strafbare feiten

Herent Kilo slachtaf­val in bos gedumpt

In de Molenbeekvallei in Herent is dit weekend een kilo slachtafval gedumpt. Buurtbewoners maakten zich zorgen dat het om vergiftigd vlees zou gaan, maar bij nadere inspectie bleek het om een kilo slachtafval te gaan dat iemand in de Molenbeekvallei had gedumpt. “Het gaat dus niet om vergiftigd vlees”, bevestigt politiewoordvoerder Nick Gyselinck. “Het slachtafval werd verwijderd en er is proces-verbaal opgesteld.”

3 oktober