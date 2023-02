Lucie ‘The Queen’ Mertens (80) debuteert op het podium: “De mensen moeten iets bijleren, en spontaan lachen. En nadien, hopelijk... applaus”

Vijf beklaagden riskeren tot 54 maanden cel voor strafexpe­di­tie in drugsmili­eu: “Dit is maffiashit”

Het idee om cocaïnedealers te beroven van hun drugs en geld is in de zomer van 2020 helemaal uit de hand gelopen voor vijf mannen. Om het vuile werk op te knappen, spanden ze Kevin G. voor hun kar. Omdat die niet altijd even goed meewerkte, werd hij even ontvoerd en hard aangepakt. Allen riskeren ze gevangenisstraffen.