Line-up Wild In ‘t Park bekendgemaakt

De organisatie werkte in alle stilte achter de schermen voort aan hun line-up, ondanks de onzekerheden die de pandemie met zich meebracht. Dat resulteerde in een affiche met klinkende namen zoals Tourist LeMC, De Kreuners en De Jeugd Van Tegenwoordig. Zelfs de zelfverklaarde beste groep van ‘t Stad CPeX tekent present. Zodus wordt hun afscheidstournee afgetrapt in Herent. Een nieuwigheid is dat het festival volledig in open lucht zal plaatsvinden. “Je weet maar nooit dat de coronamaatregelen plots weer verstrengen, en dat we met onze gebruikelijke tent een indoor evenement zouden zijn,” zegt organisator Pieter Taccoen. “We gaan er van uit dat de weergoden ons goed gezind zijn." Ook de lange wachtrijen aan de bonnetjesstand zullen een relict uit een ver verleden worden, want overal kan met de bankkaart betaald worden.