LEVENSVERHAAL. Ambiancemaker van de Carré in Willebroek tot de golfclub in Keerbergen, maar ‘New York, New York’ zong Dick Detré (59) als de beste

Leuven RESTOTIP. Hotel Mille Colonnes (De Klimop): Frans-Belgische keuken aan voordelige menuprijs

In deze financieel harde tijden is het voor uitbaters van horecazaken eens zo belangrijk om de klanten te overtuigen van hun culinaire kunsten. In restaurant De Klimop in Leuven probeert uitbater Piet Konijn dat te doen met een lunchmenu van 35 euro. Voor die prijs krijg je een voorgerecht, een hoofdgerecht, water en koffie. Geslaagd of gewaagd initiatief? HLN Leuven ging het testen.

9 september