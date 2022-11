‘Levende salsalegende’ Esteban Isnardi te gast in Herent

Leuven 150ste wagen van Cambio is een feit in Leuven: “Eén cam­bio-wa­gen vervangt tot veertien private wagens”

Zopas huldigde Leuvens schepen van Mobiliteit David Dessers (Groen) de 150ste wagen van Cambio in. “Met 150 deelwagens -verspreid over zo’n 50 ophaalpunten- in Leuven is Cambio voor elke Leuvenaar op wandelafstand. Daarmee maken we het verschil voor elke inwoner van de stad”, vertelt Geert Gisquière, directeur bij Cambio Vlaanderen.

31 oktober