Kans op bewolkt weer in Herent vanochtend

Hoofdver­dach­te drievoudi­ge moord in Kessel-Lo op vrije voeten

De Brusselse Kamer van Inbeschuldigingstellling heeft beslist om de hoofdverdachte in de zaak van de drievoudige moord in de Zavelstraat in Kessel-Lo vrij te laten. Hiermee wordt de beslissing van de Leuvense raadkamer van 2 weken geleden bevestigd. Dit houdt de facto in dat het onderzoek terug naar af is.