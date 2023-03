Jean (77) en Suzanna (75) moeten hun vergunde duiventil afbreken na klacht van boze buur: “We kunnen de duiven toch moeilijk een pamper omdoen?”

Politie betrapt student met gestolen verkeers­bord op kot

In de nacht van dinsdag op woensdag werd de politie omstreeks 1 uur opgeroepen voor een melding van geluidsoverlast van een studentenkot in de Frederik Lintsstraat in Leuven. De ploeg ging ter plaatse en maande de aanwezige studenten aan tot kalmte. In het kot van de 20-jarige student merkten de inspecteurs een verkeersbord op - een tijdelijk parkeerverbod. De twintiger kon geen zinnige reden geven voor de aanwezigheid van het verkeersbord in zijn kot, en dus nam de politie het bord in beslag en stelde een proces-verbaal voor diefstal.