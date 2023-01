Jaar lange speurtocht naar erfgenamen Hilda Verlaenen tot goed einde gebracht: “Er lagen goudstaven begraven onder het kippenhok.”

Leuven Foodmaker opent nieuw restaurant in hartje Leuven: “In februari speciale acties voor de studenten”

Foodmaker opende zopas een tweede restaurant in Leuven. Na de horecazaak in Sportoase is er nu ook een vestiging in de Tiensestraat. “In februari lanceren we enkele openingsacties. Zo gaan we gratis soep serveren voor de studenten en geven we ze een boost met groenten om de lessen te hervatten”, zegt Lieven Vanlommel, oprichter en CEO van Foodmaker.

26 januari