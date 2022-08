Inschrijven voor Mollekestrail vanaf vandaag: “Herent zet zich achter de olympische gedachte.”

Het Mollekesfest, het jaarlijkse gezellige familie-evenement in een groen kader ter afsluiting van de zomervakantie, vindt tussen 24 en 28 augustus plaats. Nieuw dit jaar is de Mollekestrail op de laatste dag van de feestelijke bijeenkomst. Hoewel een klok de tijden nauwgezet bijhoudt primeert het plezier van deelname. Voor de jongste lopers is er een circuit van 700 meter, terwijl sporters die meer gepokt en gemazeld zijn zich kunnen wagen aan een 20 kilometer lang parcours. Teams van maximaal vier personen kunnen deelnemen aan de estafetteloop. Iedere deelnemer krijgt bevoorrading en een aandenken, en prijzen worden telkens uitgereikt aan de snelste drie per reeks. Afkoelen en uitblazen kan nadien in de douche van sportcentrum Bart Swings, en met een drankje op de laatste dag Mollekesfest. “Herent schaart zich hiermee achter de olympische gedachte: deelnemen is belangrijker dan winnen,” besluit schepen van sport Philippe Scheys (CD&V).