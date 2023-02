IN BEELD. Herent omarmt Onze-Lieve-Vrouw

Krakende studenten dreigen binnenkort uit verloeder­de herenwo­ning gezet te worden: “We moesten het nieuws zelf op Facebook lezen”

Nadat een statige herenwoning in portefeuille van de Belgische staat bijna twintig jaar lang stond te verkrotten, zorgden twee krakende studenten vorige week voor het eerst sinds lang voor een frisse wind in de verloederde woning. Enkele dagen later al raakt bekend dat de overheid het pand dan toch nog dit jaar wil verkopen, en dat de krakers op korte termijn plaats moeten ruimen. “Toeval? Wat denk je zelf.”