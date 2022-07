IN BEELD. Heel wat talent op het tennisveld tijdens Kidikamp in De Vloer in Herent

Leuven Leuven maakt zich klaar voor EK-door­tocht Red Flames: “Als ze het tot in de finale schoppen trakteert de stad er eentje.”

Zondag 10 juli is ‘Flame Time’. De Red Flames nemen het in hun EK-debuut op tegen de vikingdames van IJsland. Leuvenaars kunnen het spektakel vanop de eerste rij meevolgen in het fandorp op het Martelarenplein, vandaag nog in volle opbouw. Burgemeester Mohamed Ridouani (Vooruit), ooit zelf een begenadigd voetbalspeler, voelt zijn voetbalhart alvast sneller bonzen. “Als de Red Flames de finale halen trakteert Leuven er eentje.”

