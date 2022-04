Hoog bezoek op urban sports festival Frontside 3020: wereldkampioene pumptrack Aiko Gommers

Het moet gezegd zijn: schepenen Maarten Forceville (CD&V) en Stijn Van Meerbeeck (N-VA) wagen zich met ware doodsverachting op het bochtige parcours. De laatste legt het parcours op een mooie 55 seconden af op zijn mountainbike. Toch is de prestatie van duatleet Seppe Odeyn, die momenteel de besttijd in de Container Cup op zijn naam staan heeft, de vergrotende trap in deze vergelijking. Maar de overtreffende trap is zonder twijfel toch wel de jongedame in regenboogtrui: wereldkampioene pumptrack Aiko Gommers (18). Zij veroverde de wereldtitel in oktober vorig jaar op het WK in Lissabon.

Voor een pumptrack hoeft de jongedame uit Scherpenheuvel het voortaan niet verder te zoeken dan Herent. “Pumptrack het nieuwe padel? Dat nu ook weer niet, maar online leeft het enorm,” zegt Aiko. “Er zullen vroeger ook wel pumptracks zijn geweest in België, maar zeker niet in asfalt.” Het parcours in Herent kan alleszins op haar waardering rekenen. “Deze pumptrack is uitdagend, vergt focus en techniek. Blijf je er niet volledig bij is het gemakkelijk om op je doos te gaan.” Het overkwam Aiko in het verleden verschillende keren, maar gelukkig zonder al te veel erg. “Het gaat soms echt snel. De allersnelsten doen dit parcours op 22 seconden, dus daar kom ik wel bij in de buurt.”

Voor Aiko begon het allemaal met BMX. “Daar ben ik in 2009 mee begonnen. BMX'en doe je op een groter parcours, en vraagt veel kracht. Pumptrack is technischer en sneller.” De vonk sloeg over, net zoals bij haar tweelingzus Robyn. Ook zij was er vorig jaar bij op het WK in Lissabon, en eindigde er erg verdienstelijk in de top 10. Het is ook haar betrachting er op 18 november bij te zijn, op het WK in Chili. Ondertussen zit Aiko nog gewoon op de schoolbanken. “Mijn klasgenoten zijn wel op de hoogte van wat ik doe. Maar zweven? Enkel op de pumptrack,” lacht ze. Of ze haar wereldtitel zal verlengen durft Aiko niet te voorspellen. “Het is de ambitie alleszins.” De wedstrijd in Herent winnen dan? “Dat zou wel moeten lukken in mijn categorie.”

Volledig scherm Aiko Gommers op Frontside 3020 © Evert Wouters

