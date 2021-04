Hond ‘Obi-Wan’(6) sterft door zeldzaam en agressief gif op wandelpad: “Hij is vermoord. We zijn kapot van verdriet”

HerentHet begon als wandeling waar hij dagelijks vol vreugde naar uitkijkt, maar amper anderhalf uur later stierf Obi-Wan (6) in de armen van de dierenarts in Herent. De Italiaanse windhond van amper zes kilo was kansloos tegen het, waarschijnlijk heel zeldzame en agressieve, gif dat was ingespoten in het stukje vlees dat hij tijdens een wandeling aan de leiband vond. “Dit is doelbewust op het wandelpad gelegd”, zucht de dierenarts. Dirk en Joanna vertellen hoe ze er alles aan gedaan hebben hun geliefde hond te proberen redden.