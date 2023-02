HLN ONDERZOEK. “Onwaarschijnlijk incompetent en al jaren gesjoemel op grote schaal, maar wie tegen hen ingaat, vliegt buiten”: werknemers schetsen onthutsend beeld van Herents schrikbewind

Ben Broeders niet over 5,90m en weer een nationaal kogelre­cord voor Jolien Boumkwo (17,78m)

Op amper een week van de BK in het veldlopen lieten de mannen van de modder de vrije baan aan hun snellere collega’s en aan de kampers. Die laatsten deden het uitstekend met Ben Broeders in het polsstokspringen. Nadat zijn tegenstanders uitgevochten waren met onder meer een derde plaats met 5,20m voor Thomas Van Nuffelen, zijn collega bij DCLA, kwam de show van Broeders. In het begin klaarde hij 5,40m, dan 5,60m, 5,70m en 5,80m om uiteindelijk 5,90m, een nieuwe recordhoogte, te vragen. Die hoogte bleek echter nog te veel, want hij miste zijn drie pogingen.