HLN ONDERZOEK. “Incompetent en al jaren gesjoemel op grote schaal. Wie tegen hen ingaat, vliegt buiten”: werknemers schetsen onthutsend beeld van Herents schrikbewind

Horecale­gen­de Rikky Evers (67) blikt terug op twee moeilijke jaren na beroerte: “Ik zat diep, maar werken aan mijn levens­droom bleek het beste medicijn”

Hij werd ooit omschreven als ‘de keizer van de Muntstraat’ en is bij generaties studenten gekend als de sterke man achter café De Libertad. Deze week opende Rikky Evers (67) samen met zijn dochter Eleni het kunsthotel M-Street art lodging, wat hem de titel ‘horecalegende’ oplevert, een hulde van de stad Leuven. En dat nog geen twee jaar nadat hij getroffen werd door een beroerte. Rikky vertelt vol vuur over de hobbelige weg naar zijn droom, leven met een beperking én heel wat Leuvense anekdotes. Wist jij bijvoorbeeld dat er ooit een plan was om de Muntstraat te overkappen?