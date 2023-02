HLN ONDERZOEK. Burgemeester Herent spilfiguur in subsidiefraude en belangenvermenging. “Iedereen akkoord om het aantal prestatie-uren en kosten te vertienvoudigen?”

LEUVEN Werkstraf van 80 uur voor cocaïnedea­ler die betrapt werd tijdens verkeers­con­tro­le

Een cocaïnedealer is veroordeeld tot een werkstraf van 80 uur. De boete van 8.000 euro is voor 7.200 euro met uitstel. Hij vertoonde zenuwachtig gedrag tijdens een verkeerscontrole. De politie vond de coke in een sok.

7 februari