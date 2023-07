Het rustige Herent, waar een politieke bom de rust wegblies: “Een motie van wantrouwen tegen de burgemeester? Graag, maar...”

Te gast in Expo Leuven: (The) Silver FactorY…Een knipoog naar wereldbe­roemd kunstenaar

In augustus wordt Leuven heel even New York met zijn eigen ‘Silver Factory’. Deze tentoonstelling is een heerlijk kritische knipoog van Leuvens sociaal-artistiek atelier De FactorY naar The Factory, het wereldberoemde atelier van Andy Warhol.