Herentse rapper haalt 700 euro op voor Ziekte van Hirschsprung

Het goede doel werd niet lukraak gekozen door de rapper. Ook zijn zoontje lijdt aan de Ziekte van Hirschsprung: een zeldzame darmaandoening die vooralsnog ongeneeslijk is. “Ik vond het ook belangrijk om aan een organisatie die niet te groot was te schenken en waarmee ik een connectie had via mijn zoontje. De voldoening is er, absoluut,” klinkt het. Een halve week later is Maes nog aan het nagenieten. “WIM, het voorprogramma, was de perfecte opwarmer voor mijn show. Het publiek was er klaar voor en ik ben echt heel tevreden hoe het gelopen is. De gastbijdrages waren on point, de sfeer zat meer dan goed en ik had er zin in om na lange tijd terug op het podium te kruipen. Het mooiste moment was misschien wel toen ik met mijn kinderen vooraan stond en we samen het nummer ‘Zie ons’ brachten. Ik denk wel dat zij het grootste applaus van de avond kregen (lacht). Achteraf kreeg ik ook fijne reacties, dus ik denk dat mijn show wel de moeite was.”