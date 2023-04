Herentse jeugdverenigingen steken handen uit de mouwen en maken terreinen bij-vriendelijker

Gezond of niet? Meerder­heid en oppositie discussië­ren over Leuvense jaarreke­ning: “In twintig jaar tijd is de schuld­graad meer dan gehalveerd”

Twee coronajaren, een oorlog in Oekraïne, een energiecrisis, en een ongeziene inflatie. Een perfecte storm die voor ieder stadsbestuur voor een uitdaging heeft gezorgd. Toch sloot Stad Leuven 2022 af met 16,9 miljoen euro op reserve in de kas, kondigde schepen van Financiën Carl Devlies (CD&V) vorige week met enige fierheid aan. Voor oppositiepartij N-VA is diezelfde jaarrekening minder rooskleurig. “De stadsschuld is op drie jaar tijd met 19 procent gestegen.”