Herentse debuteert met misdaadroman: “Mensen waarschuwden mijn man al: opletten met die Dominique!”

Schrijven zat er van kindsbeen af in bij Dominique. “Het bezoek van Thea Beckman in de lagere school, dat was voor mij pure rock ‘n roll, al dachten mijn klasgenootjes daar misschien iets anders over. Ze heeft zelfs mijn exemplaar van ‘De Gouden Dolk’ gesigneerd,” zegt Dominique met een twinkel in de ogen. Maar zoals dat vaak gebeurt staat het leven in de weg. De coronaperiode zorgde uiteindelijk voor een doorbraak. “Het was een manier om mijn leven vorm te geven. Ik was een tiental jaar geleden begonnen, maar vond geen uitgever. Tijdens corona heb ik honderd bladzijden geschrapt. Plots was iedereen enthousiast. Ik moet dan toch iets goeds gedaan hebben.”

Volledig scherm Parabellum, een nieuwe misdaadroman die zich in het Leuvense afspeelt © Evert Wouters

Zieke geest

‘Parabellum’ vertelt het verhaal van de Leuvense hoofdinspecteur Peter Van Dale die met collega Matteo Falcone de strijd aanbinden met een seriemoordenaar in een race tegen de klok. “De vergelijking met Jo Claes is natuurlijk snel gemaakt. Maar bij mij is de stad Leuven geen eigen personage.” Toch zullen de UCLL-collega’s van Dominique het verhaaldecor wel herkennen. “Er worden een aantal directieleden vermoord. Maar dat is geen vorm van therapie,” lacht ze. “Mijn studenten komen er trouwens goed vanaf." Wie achter de gruwelijke moorden zit is aan de lezer om te ontdekken, maar de auteur belooft alvast een dramatisch einde, met de mogelijkheid tot een vervolg.

Bij het schrijven van haar narratief kon Dominique rekenen op de hulp van haar nicht. “Zij werkt bij de politie, en verslindt misdaadverhalen. Een ideale combinatie dus. Ik denk dat een groot deel van het plezier toch wel het opzoekwerk is.” De titel verwijst naar een oude Duitse colt. “Plotseling verdiepte ik me in wapens. Mijn kinderen vonden dat best wel badass. Of je een zieke geest moet hebben om misdaadverhalen te verzinnen? Ik zou het niet weten. Maar mensen hebben mijn man al wel gewaarschuwd: opletten voor die Dominique!” En zo valt het rock ‘n rollgehalte van deze lector Frans niet langer te ontkennen. “Mijn leven is compleet,” lacht ze.