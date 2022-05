Herent voorziet stille studieruimte voor blokkende studenten

Leuven/Kessel-Lo Delhaize Kessel-Lo herrijst na drie weken durende totaalreno­va­tie: “Klaar voor de eeuwigheid? Toch zeker voor de komende jaren.”

Het was voor veel Delhaizeklanten verbaasd opkijken bij het horen dat hun favoriete grootwarenhuis de deuren zou sluiten voor ingrijpende renovatiewerken. De winkel op de Diestsesteenweg stond al langer in de stijgers, maar bleef wel gewoon open voor publiek. Niet getreurd, want een luttele drie weken later verrijst de winkel uit zijn bouwassen.

16 mei