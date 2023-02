Herent moet 35.000 euro extra terugbetalen na subsidiefraude: “Bestuur heeft onterechte prestatie-uren en kosten ingediend”

HLN ONDERZOEK. Burgemees­ter Herent spilfiguur in subsidie­frau­de en belangen­ver­men­ging. “Iedereen akkoord om het aantal prestatie-uren en kosten te vertienvou­di­gen?”

Subsidiefraude, belangenvermenging en een decennium lang vriendjespolitiek in Herent, met als spilfiguren burgemeester Astrid Pollers (N-VA) en voormalig N-VA-fractieleider Christophe Lonnoy. Dat is samengevat de conclusie van een forensische audit die minister Bart Somers (Open Vld) ertoe bracht Herent onder verscherpt toezicht te plaatsen. De inhoud van dat auditrapport bleef geheim, maar onze redactie kon het document exclusief onder de loep nemen. Een inkijk in een kluwen van leugens en boekhoudkundige fabeltjes.