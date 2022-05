Herent Curieus zamelt 3.000 euro in voor Gastvrij Herent met Empty Shop

Gastvrij Herent biedt tijdelijke financiële ondersteuning aan vluchtelingen en nieuwkomers in de gemeente. “Noodfonds Gastvrij Herent ontstond in 2007, toen een aantal oorlogsvluchtelingen uit ex-Joegoslavië die hier al jaren woonden uitgewezen werden,” vertelt Koen Neyens van Gastvrij Herent. “Wij vonden dit onrechtvaardig en riepen op om hen te steunen. Intussen is het noodfonds uitgegroeid tot een tijdelijke reddingsboei voor mensen op de vlucht. En daarmee kunnen we mensen écht kansen bieden. Zo kon een uitgewezen asielzoeker met onze steun opleiding volgen en daarna aan de slag in de thuisverpleging. We zijn natuurlijk erg blij dat Herent Curieus daaraan wil bijdragen. En wie wil helpen, kan dat zeker nog. Door Gastvrij Herent te steunen, of door mee te werken in de Onthaalgroep Vluchtelingen Herent of in de nieuwe vzw Huren voor Buren die zoekt naar betaalbare huisvesting.”