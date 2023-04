Helder weer in Herent vanochtend

Leuven wint opnieuw de VeggieChal­len­ge: “Dit toont aan dat er in onze stad draagvlak is voor duurzame voeding”

Meer dan 6.500 Belgen gingen met de VeggieChallenge van ProVeg de uitdaging aan om in maart meer plantaardig te eten. Leuven had de meeste deelnemers per aantal inwoners en is opnieuw de beste Veggie Stad nadat de universiteitsstad de titel in 2021 al eens mocht ontvangen: “Leuven verlaagt mee de drempels om meer vegetarisch te eten en dat is geweldig want zo verander je de wereld met je vork”, zegt Fien Louwagie van ProVeg.