Hangar 3020 houdt er vanavond mee op: “Een traantje wegpinken? Wegdrinken zeker.”

Geestelijke vader Pieter Taccoen heeft warme herinneringen aan ‘zijn’ hangar. “Het begon met een avond op café, waar iemand me zei dat hij een loods ter beschikking had.” Een noodoplossing, want in het cultureel centrum De Wildeman was het niet mogelijk om de gevraagde anderhalve meter afstand te bewaren in volle pandemie. “We hebben dag en nacht gewerkt in de hangar om alles klaar te krijgen, tot muren metsen toe. In mei vorig jaar organiseerden we de Sunsetsessies op de parking van de loods. Rock & Roll met een Berlijnse vibe, gewoon in Herent. Grote namen zoals Wim Mertens, Milow of Jan Decleir hebben op podia over de hele wereld gestaan, maar waren erg in hun nopjes in Hangar 3020.”