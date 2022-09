Graffitikunstenaar voltooit dromerige muurschildering op sportcentrum Bart Swings

De muurschildering moest monumentaal en eigenzinnig zijn, een uithangbord vormen van de site, en generaties en culturen met elkaar verbinden. SMATES wist die vereisten volgens de jury als beste af te vinken. “Je kunt het zien als een film still, een foto die tijdens de productie op de set van een film is genomen. Op die manier wil ik de toeschouwer de ruimte geven om het verhaal zelf in te vullen. Er zijn een paar mensen naar mij gekomen toen ik bezig was, om mij te vertellen wat ze erin zagen en om mij dan ook te vragen of dit klopte. En dat is exact wat ik teweeg wil brengen,” geeft SMATES een woordje uitleg bij zijn kunst.