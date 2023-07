Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Herent vandaag

Onweer trekt over Vlaanderen zonder veel schade: wel twee dakbranden door bliksemin­sla­gen in Herent

Vandaag geldt in heel het land code geel voor onweer. In Limburg heeft het KMI zelfs code oranje aangekondigd. Er is een hoog risico op storm- en waterschade en er worden plaatselijk hagelbollen tot vijf centimeter doorsnede voorspeld. De FOD Binnenlandse Zaken heeft het noodnummer 1722 geactiveerd. Door het noodweer worden verschillende parken en bossen afgesloten en evenementen afgelast of ingekort. Volg het hier op de voet.