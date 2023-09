Druilerige regendag drukt enthousias­me niet tijdens eerste schooldag in Basis­school De Gobbel: “Het is een heel blij weerzien”

Het werd een regenachtige 1 september, maar dat mocht de pret in Gemeentelijke Basisschool De Gobbel in Kortrijk-Dutsel niet drukken. Op de eerste dag van het schooljaar werd het een blij weerzien aan de schoolpoort, waar het oudercomité ontbijt uitdeelde, en op de speelplaats waar het schooljaar werd ingezet met een dansje. “Het thema van dit jaar is Samen Sterk,” vertelt directrice Diane Borghmans.