2.000 fietsers even ‘King of the Ring’ op Autoloze Zondag

Op Autoloze Zondag - de vijftiende editie in Leuven - werd in het historische centrum alle gemotoriseerd verkeer een dag lang geweerd. In de binnenstad bruiste het met een waaier aan activiteiten, terwijl zo’n 2.000 fietsers een uurtje lang heersten over de ring. Huisfotograaf Patrick Vertommen wurmde zich in zijn wieleroutfit, en snoof er de sfeer op.