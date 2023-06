Fietsatelier d’Ontmoeting in Herent uit de startblokken

GEHEIMEN VAN DE STADSGIDS. Het Leuven van Jan Van de Broeck: “Via een verborgen ingang bereik je de crypte voor gesneuvel­de soldaten uit WO I”

Niemand kent de trekpleisters van een stad beter dan de stadsgids, maar waar gaan zij zélf eten, drinken en ontspannen? We vroegen het aan Leuvens stadsgids Jan Van de Broeck (70). Hij verklapt ons zes ‘verborgen’ plekken in de Dijlestad, weg van de platgereden paden. “De werkkamer van Jansenius ligt er nog steeds bij als in zijn tijd”, vertelt Jan die als geboren en getogen Leuvenaar elk verborgen hoekje in de stad kent als zijn broekzak.