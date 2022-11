Familie en vrienden herdenken Joris Minnoye (32) op plaats van overlijden

De 32-jarige Joris Minnoye (32) overleed afgelopen weekend door een technisch defect van zijn vrachtwagen, op het stuk grond in de Vlietstraat in Herent waar hij zijn jeugd doorbracht. De dertiger komt uit een groot gezin van elf in Herent en was enorm geliefd in de regio door zijn vakmanschap in tuinaanleg en -onderhoud en sociaal karakter. Sinds zijn overlijden komen tal van familieleden en vrienden samen op het stuk grond in Herent om hem te herdenken. De begrafenis van Joris vindt plaats op maandag 21 november.