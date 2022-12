Eindejaarsvuurwerk enkel mits toestemming van de burgemeester: “Elke betrapping verbaliseren.”

LEUVEN Leuvens station duikt op in... Spaanse Malaga in nieuwe fictie­reeks ‘Geldwolven’

Een vleugje Malaga in Leuven of een streepje Leuven in Malaga? (Leuvense) kijkers van de gloednieuwe serie ‘Geldwolven’ wreven zich waarschijnlijk de ogen uit toen ze de luchthaven van Malaga zagen opdoemen in de Streamz-reeks en daarbij trekken van het Leuvense station herkenden. Of hoe tv-makers soms creatief met hun budget moeten omgaan.

