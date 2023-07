De Vloer in Herent wil uitbreiden: negen nieuwe velden op komst

Meer sport Steeds meer mensen thuis door ‘padelle­boog’: wat is het? En hoe kan je het voorkomen?

Tussen 2018 en 2021 is het aantal mensen dat thuiszit door een tenniselleboog met 42 procent gestegen. Dat blijkt uit onderzoek van de Onafhankelijke Ziekenfondsen. Al hebben specialisten het sinds de opmars van padel eerder over de ‘padelleboog’. Wat is er aan de hand? En hoe lang dreig je out te zijn? Elke Clijsters, ex-tennister maar nu padelspeelster, legt ook uit hoe je beter kan voorkomen dan genezen.