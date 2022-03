De ballonnen hangen uit in ALDI Herent: “Helemaal klaar om onze klanten morgen om half 9 te verwelkomen.”

Er heerst een grote bedrijvigheid binnen en buiten de winkel, maar Senior Manager Expansion Geert De Roy (36), die het project in goede banen heeft geleid, is zeker van zijn stuk. “Het is wel eens anders geweest, maar ik kan de mensen verzekeren dat we morgenochtend om half 9 de deuren zullen openen.” En dat is goed nieuws voor de vaste klanten, die tot hun grote ontevredenheid in augustus vorig jaar moesten vaststellen dat hun aloude ALDI zou sluiten. De nieuwbouw is na zeven maanden noeste arbeid klaar, maar de winkel van 2022 is niet meer dezelfde als die van 1989. “De terreingrootte is hetzelfde gebleven, maar de inplanting is slimmer, en de winkelbeleving is anders.”