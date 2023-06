Brand bij bedrijf De Coninck in Herent

Op dit moment woedt er een brand aan de achterzijde van het bedrijf De Coninck in Veltem-Beisem (Herent). De Kroonstraat is er afgesloten tussen de Lodewijk van Veltemstraat en de Brusselsesteenweg. In de richting van Leuven is er momenteel veel rookontwikkeling. Er is geen onmiddellijk gevaar, maar er wordt aangeraden om ramen en deuren gesloten te houden. Het bedrijf is geëvacueerd en er is geen sprake van gewonden.