Boom valt op oorlogsgraven uit WOI

Hoe de boom precies op de oorlogsgraven terecht is gekomen, is niet duidelijk maar wellicht geraakte de boom gewoon ontworteld. De schade aan de graven valt nog goed mee maar de bevoegde diensten zullen het nodige doen om het oorlogskerkhof terug in perfecte staat te brengen. Op de begraafplaats van Veltem-Beisem rusten Belgische slachtoffers van de gevechten aan de Dijlelinie in augustus en september 1914. Die gevechten vonden plaats tijdens de zogeheten ‘uitvallen uit Antwerpen’. Er waren tienduizenden soldaten bij betrokken en er vielen honderden doden. Enkele begraafplaatsen werden nog tijdens de oorlog door de Duitse bezetter aangelegd maar de meeste dateren van na de oorlog en werden aangelegd op initiatief van de Belgische staat. Dat geldt ook voor de begraafplaats van Veltem-Beisem. Het gaat om een ‘verzamelbegraafplaats’: de meeste slachtoffers zijn elders gesneuveld of overleden en zijn achteraf heropgegraven en overgebracht. Nog dit: op de Belgische oorlogsbegraafplaats in Veltem-Beisem zijn 904 Belgische oorlogsgraven uit de Eerste Wereldoorlog. Hiervan zijn er 239 niet geïdentificeerd.