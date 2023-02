Bommelding in Herentse basisschool: 300-tal leerlingen geëvacueerd

Leuven Parkeren in Leuven wordt duurder, maar gratis vouchers kunnen aange­vraagd voor je bezoekers: dit verandert er vanaf 15 maart

Het Leuvense stadsbestuur breidt de betalende parkeerzone uit. Dat betekent concreet dat je in het grootste deel van de binnenstad - en op de ring - moet betalen als je je wagen op de straat parkeert. Het parkeertarief stijgt ook naar 2,5 euro per uur. “We willen bezoekers het liefst zo snel mogelijk afleiden naar parkeergarages”, aldus schepen van Mobiliteit David Dessers (Groen). Ontdek alles over het nieuwe parkeerbeleid in Leuven.