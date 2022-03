Bloemen bij de bakker: gemeente Herent deelt bloemenzaad uit

Het is niet de eerste keer dat de gemeente het initiatief ondersteunt. “Vorig jaar hebben we een editie gemist,” zegt schepen van leefmilieu & duurzaamheid Jan Schelstraete (Open Vld), “maar dit jaar zijn de bloemenzakjes helemaal terug. Twee jaar geleden hebben we de formule nog gewijzigd. Voordien moesten mensen de zadenmengeling afhalen op het gemeentehuis, sindsdien kan het bij de bakker. Even pistolets kopen, en naar huis gaan met een zakje bloemenzaad: dat is een formule die werkt.” Per klant wordt er één zakje meegegeven, zolang de voorraad strekt. Wie meteen “GDPR” inroept kan de schepen alvast geruststellen: “Je hoeft je identiteitskaart echt niet boven te halen." De gemeente geeft zelf trouwens het goede voorbeeld. “Vorig jaar hebben we bloemenakkers gezaaid in de nieuwe woonwijk Molenveld. Dit jaar zaaiden we in de sociale woonwijk ‘s Herenwegveld en aan de picknicktafeltjes aan het Brandpad. We denken dat het een mooie lente wordt."