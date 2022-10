BINNENKIJKEN. Uniek gerenoveerde korenmolen staat te koop, al heb je er wel een gevulde spaarboek voor nodig

Leuven Nieuw schoolge­bouw voor De Wijnpers

Vandaag zwaaiden voor het eerst de deuren van het nieuwe gebouw van de tuinbouwafdeling de schoolpoorten. De leerlingen van de provinciale school De Wijnpers in Leuven volgen voortaan hun lessen land- en tuinbouw in een hypermodern en duurzaam gebouw, dat door een systeem van thermische boringen nog eens energieonafhankelijk is ook.

28 september