Bezemwagens rukken woensdag uit in deelgemeente Veltem-Beisem

Leuven/Herent Materialen­bank Leuven verhuist naar Herent: “Wegens groot succes nood aan grotere locatie”

Begin 2021 opende de Materialenbank de deuren aan de Vaart in Leuven. Het initiatief van de stad Leuven en Atelier Circuler verkoopt gerecupereerde bouwmaterialen en heeft haar start duidelijk niet gemist. Meer zelfs, in het eerste jaar recupereerde de Materialenbank zo’n 40 ton bouwmaterialen. “Dit jaar zijn we goed op weg om de kaap van 60 ton te halen en door het succes verhuist de Materialenbank naar een grotere opslagruimte in Herent”, zegt schepen Thomas Van Oppens (Groen).

17 november